كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أنه منشغل حاليًا بالتحضير لمسلسل جديد عن شخصية "القرموطي"، من إنتاج ممدوح شاهين، إلى جانب مشاركته في عمل سينمائي يُفترض أن يبدأ تصويره قريبا.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): لن يتطرق مسلسل "القرموطي" للسياسة، وسيناقش موضوعات أخرى.

وأضاف آدم: "عادة أنا لا أشاهد أعمالي على الإطلاق حتى عندما أجدها تعرض في التلفزيون لا أهتم، إلا "القرموطي"، باحس فيه بغرابة، هو الموضوع جه إزاي؟ وإزاي أنا بابقي كدة؟ فباضحك، وباستغرب، لأن معظم الإفيهات اللي قالها القرموطي اتقالت ساعتها ولم تكن في السيناريو مثل افيه مشربش عندك برتقان".

وحول هذا الإفيه قال آدم: "كنا نصور مشهد صامت في سوريا في إشارة مرور وكنا مستعجلين على تصوير المشهد قبل أن تفتح الإشارة ونضطر لإعادة المشهد والترتيبات وغيره، وكان المشهد عبارة عن صورة ابني باوريها لواحد من العراق، وبما أن المشهد "ناريشن" فباملا بأي كلام، وكدة كدة مافيش صوت، فقلت له "مشربش عندك برتقان؟"، فوجدت المخرج شريف مندور واقع على نفسه من الضحك، فوجه بتركيب مايك وأعاد المشهد مرة أخرى لأقول الإفيه.

وتابع آدم: "شخصية القرموطي من اختراعي ولكن المخرج أحمد بدر الدين هو الذي شجعني على أن أقدمها للسينما والدراما، وكان أول ظهور له في البرنامج الزراعي "سر الأرض".

وأكمل: في إحدى حلقات سر الأرض كان فؤاد خليل والدي ولكنه عمل حادثة، والمخرج قال لي إلبس القرموطي وهنخلي صلاح عبدالله والشرقاوي أولادك وانت تعمل الأب، فقلت له حضرتك قلت لي هنعمله مسلسل، مينفعش نحرقه في برنامج زراعي محدش هيتفرج عليه، حرام كدة، وقعدت مكتئب، وسبحان الله تنجح الشخصية وينجح البرنامج، وعشان كدة مباحاولش أخطط وربك ممشيها كدة، واكتشف إن القعدة من الشغل كان ليها فائدة أكتر ما تعمل عمل محدش يحس بيه، ولما تبقى مختفي والناس تسأل عنك أفضل ما تكون موجود ومحدش شايفك".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.

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