بـ"فستان قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ نيكول سابا

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نيكول سابا أنظار الجمهور على مواقع التواصل، بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

ونشرت نيكول صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان "سوارية قصير"، خطفت به الأنظار.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا روحي"، "جمالك بيجنن العقل"، "حلوة أوي"، مفيش منك كتير".

احتفلت الفنانة نيكول سابا مع المنتج وليد منصور وفريق العمل بطرح أولى أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "دوشة"، من إنتاج شركة "تالنت بيتس"، والمقرر أن يُطرح منه أغنية جديدة كل 20 يومًا.

أغنية "خد هنا"، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر عاصم.

ومن المقرر إطلاق الأغنية رسميًا يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر جميع المنصات الرقمية.

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