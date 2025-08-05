كزبرة يوجه رسالة للمخرج خالد جلال.. ماذا قال؟

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان الشاب أحمد بحر "كزبرة"، صورة تجمعه بالمخرج خالد جلال وعدد من النجوم الشباب، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأعرب كزبرة عن سعادته بحضوره أحد عروض المخرج خالد جلال، وعلق قائلًا: "امبارح حضرت عرض للمخرج العبقري خالد جلال، وبجد انبسطت لدرجة مش هقدر أوصفها بالكلام".

وتابع: "بجد طول مافي ناس زي أستاذ خالد جلال بتسخّر وقتها ومجهودها كله للفن، هنفضل نشوف نجوم كتير ومواهب تستحق الدعم، شكرًا أستاذ خالد جلال على اليوم الجميل ده، وشكرًا لكل الشباب الموهوبين، وإن شاء الله كل حد فيكم يوصل لحلمه وتحققوا كل اللي نفسكم فيه".

وأضاف: "شكرًا ليكم من قلبي بجد على اليوم ده، ولو أنا كنت بحب التمثيل، فأان حبيته أكتر لما شوفتكم".

يذكر أن الفنان أحمد بحر "كزبرة"، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قلودة"، بمشاركة النجم تامر حسني.

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