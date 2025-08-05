سامو زين يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ميتعزش"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المطرب سامو زين عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان "ميتعزش"، وهي ثاني أغاني الميني ألبوم الجديد، والمقرر طرحها غدًا عبر جميع المنصات الموسيقية.

ونشر سامو زين البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "البوستر الرسمي ميتعزش، ثاني أغاني الميني ألبوم، غدًا على جميع المنصات، حبايبي، كل الحب لكم جميعًا على تعليقاتكم، إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم يا جمهوري الحبيب".

يُذكر أن سامو زين طرح مؤخرًا أولى أغاني الألبوم، والتي تحمل عنوان "باب وخبط".

الأغنية من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، والإنتاج لـ سامو زين.

وميّز الكليب الجديد أنه شهد عودة سامو زين للإخراج بعد غياب دام 15 عامًا، حيث كانت آخر تجربة إخراجية له في فيديو كليب "هتعرف قيمتي" عام 2010.

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