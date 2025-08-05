نيكول سابا تحتفل بـ أغنية "خد هنا" أولى أغاني ألبومها الجديد

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة نيكول سابا مع المنتج وليد منصور وفريق العمل بطرح أولى أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "دوشة"، من إنتاج شركة "تالنت بيتس"، والمقرر أن يُطرح منه أغنية جديدة كل 20 يومًا.

أغنية "خد هنا"، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر عاصم.

ومن المقرر إطلاق الأغنية رسميًا يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر جميع المنصات الرقمية.

ونشرت نيكول سابا الإعلان التشويقي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" تمهيدًا لطرحها.

يُذكر أن نيكول سابا شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

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