بعد القبض على قاتلها.. معلومات عن الفنانة السورية ديالا الوادي

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة السورية الراحلة ديالا الوادي، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب إعلان وزارة الداخلية السورية القبض على مرتكبي جريمة قتلها بمنزلها.

وقامت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر مقطع فيديو، وصور عقب القبض على مرتكبي جريمة قتل الفنانة السورية ديالا الوادي، وقالت: "ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي.

من هي ديالا الوادي؟

- خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية 1986

- زاملت أبرز رموز الفن السوري، ومنهم المخرج الراحل حاتم علي، والنجم غسان مسعود.

- شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

- والدها هو الموسيقار العراقي الأصل صلحي الوادي.

- أسس والدها المعهد العالي للموسيقى والمسرح في دمشق عام 1990، والأوركسترا الوطنية السورية عام 1993.

- حصل صلحي الوادي على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى تقديرًا لإسهاماته الفنية.

- تحمل الجنسية البريطانية، لكون والدتها إنجليزية الأصل.

تفاصيل قتل الفنانة ديالا

https://www.facebook.com/share/v/1AtRVDxmcw/