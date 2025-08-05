بشورت قصير.. داليا البحيري تنشر أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تستمتع الفنانة داليا البحيري بعطلتها الصيفية، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وقتي أنا".

وظهرت داليا البحيري بإطلالة كاجوال، مرتدية شورت قصير باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "بص على الحلاوة حلاوة، بسم الله ما شاء الله، دودو، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، جميلة الجميلات، عسلية".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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