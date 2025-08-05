أشرف زكي يوجه رسالة دعم لأنغام بعد أزمتها الصحية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للفنانة أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تمر بها حاليًا.

وجاء في البيان الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للنقابة على موقع "فيسبوك": "يتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بكل الأمنيات بالشفاء العاجل للنجمة الكبيرة أنغام، وفي انتظار عودتها قريبًا لجمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي".

وكشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، والتي تعاني من آثار عملية جراحية خضعت لها مؤخرًا لإزالة ورم في البنكرياس.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتطمئن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد، هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع، إن شاء الله فادعو لها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

اقرأ أيضًا:

شمس البارودي عن استغاثتها بعد توقيع قانون الإيجار القديم: "عيب وكذب"

"محمد رياض: نتائج المهرجان القومي للمسرح ستُعلن على المسرح مباشرة"

"هيبقى نمرة واحد".. أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "علي كلاي"

بالصور.. بوسي بـ فستان جريء منقوش بالورد والجمهور يعلق