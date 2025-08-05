كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى صباح اليوم، ودخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على حالته الصحية، قائلًا: "الحمد لله، هو بخير، مجرد إرهاق بسيط، وهو حاليًا في المستشفى وسيغادرها خلال ساعة".

وكان صبحي كشف منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغط عصبي شديد، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله عدّت على خير، ولسه ما زلت تحت العلاج".

وأوضح أنه مر بظروف صعبة مؤخرًا، نتيجة انشغاله بعرض وتصوير مسرحيته الجديدة، بالإضافة إلى تأثره بالأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

وأضاف: "أنا لما اتولدت مكنش العالم بالقسوة دي، مش متخيّل اللي بيحصل للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، كل هذا الظلم والجبروت والعدوان الشرس، مفيهوش أي إنسانية، أنا تعرّضت لضغط عصبي، وبشكر كل اللي سأل عني من زملاء وأصدقاء وجمهور".

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