بالصور| مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال: "برنسيسة"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت مي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها بلوزة بيضاء وبنطلون بنفس اللون.

وتفاعل الجمهور مع الصور بالتعليقات، وجاء بعضها كالتالي: "قمر يا ميوش"، "برنسيسة"، "قمر"، "ربنا يحمي"، العسلية"، "وحشتني إش إش".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم: ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم.

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