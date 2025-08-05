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بعد القبض عليه.. منتج سينمائي يكشف صلة القرابة مع التيك توكر محمد عبدالعاطي

02:18 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البلوجر محمد عبد العاطي و والدته

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كتب-مصراوي

كشف المنتج السينمائي صفي الدين محمود، عن صلة القرابة بينه وبين "التيك توكر" محمد عبد العاطي، عقب القبض على التيك توكر.

وقام صفي الدين محمود، بنشر صورة التيك توكر مع والدته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "للأصدقاء اللي ميعرفش ده محمد محمد عبد العاطي أو مشمش بالنسبة لي، واللي معاه تبقى حميدة محمود زكي أمه واختي في نفس ذات النفس".

وتابع: "ادعولها ربنا يطمن قلبها ويفك الكرب، دعوة بس من غير لايك ولا شير ولا تعليق دعوة بس بقلب سليم، دمتم سالمين".

وتصدر"التيك توكر" محمد عبدالعاطي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل، تزامنا مع حملة القبض على عدد من مشاهير منصة تيك توك.

ونال محمد عبد العاطي، شهرته عبر منصات "يوتيوب" و"تيك توك"، من خلال برنامجه الساخر "مع كامل احترامي"، وشارك في مسلسل "برستيج"، الذي عرض على منصة "يانجو بلاي" في أبريل الماضي، حيث ضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف،

منشور صفي الدين محمود

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