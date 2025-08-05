محمد سليمان يرد على انتقادات مشهد "مفبرك": "شوفوا الأصل قبل ما تحكموا"

كتبت- سهيلة أسامة:

دخل اسم الفنان محمد سليمان تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مشهد من مسلسل "هذا المساء" بشكل مجتزأ ومفبرك، ما أثار جدلًا واسعًا.

ورد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "لكل الأصدقاء، تريند ده هاني لا علاقة له بالمسلسل، برجاء مشاهدة مسلسل (هذا المساء) أو المشهد الأصلي، مش المشهد اللي واحد ركبه غلط ونزله على السوشيال ميديا بالشكل اللي شوفتوه علشان يعمل تريند ويعمل فلوس".

وتابع: "دي مش مشكلتي، ولكن مشكلة السوشيال زفت، والترند، والتيك توك، والبلاوي الزرقاء اللي إحنا بنشوفها اليومين دول، أما الناس اللي بتستظرف وفاكرين إن دمهم خفيف، فأنا ما عنديش مشكلة معاهم".

وأضاف: "أما الناس اللي بتقول إني بقدم فن مبتذل ومشاهد شمال، بقولهم اتقوا الله في كلامكم، وشوفوا المشهد الأصلي واحكموا بعد كده، وميبقاش الفيسبوك بس هو مصدر علامكم الوحيد، يا رعاع يا جهلة، ولا عندكم دين ولا ملة، وصدوركم مليئة بالحقد والسواد،

ولو ربنا كان أعطاكم شهرة أو مكانة متميزة في المجتمع، كنتم خربتوا الدنيا أكتر من أي حد، لأنكم حاسين بنقص، وبعدكم عن الدين الحقيقي مخليكم في الضياع والجهل المتكامل، اتقوا الله، يرحمكم ويغفر لكم".

واختتم: "مش كل الفنانين زي بعض، وربنا يعلم أنا قد إيه بشتغل وأتعب على أدواري علشان توصل لكم وتدخل بيوتكم بشكل محترم ولا يؤذي حرمة بيوتكم، التدين والدين مش على حد ولا على فئة معينة".

يذكر أن الفنان محمد سليمان شارك في مسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

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