بالزي الصعيدي.. صابرين تشارك جمهورها أول صورة من كواليس "المفتاح"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة صابرين عن أول صورة لها من كواليس فيلمها الجديد "المفتاح"، ظهرت خلالها بالزي الصعيدي، في إطلالة لافتة حازت من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صابرين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "قريبًا المفتاح".

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب صابرين كلٌ من: انتصار، محمد دسوقي، مينا أبو الدهب، نورا مهدي، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج مازن نيازي.

من ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر. الفيلم من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.

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