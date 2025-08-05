كتبت- سهيلة أسامة:

عاد أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، إلى سوريا بعد غياب دام 15 عامًا، وسط أجواء مؤثرة.

وشاركت ابنته "أصالة" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، توثّق من خلاله لحظة استقباله، وعلّقت بكلمات مؤثرة قائلة: "من أنا صغيرة، كان حلمي كتير بسيط بنظر كتير ناس، بس كنت كل يوم أفكر فيه وقديش أثر فيني، ويلي هو الاجتماع مع أبي ببلدنا سوريا، لأنّي انحرمت من كتير لحظات حلوة وذكريات كان ممكن أعملها أنا وأبي، وخصوصًا بطفولتي".

وتابعت: "الحمد لله اليوم، ومن بعد ١٥ سنة، حبيبي وروحي وسندي، يلي دعمني وعطاني حب ودلال حتى وهو بعيد، فاجأني وقدر يحقق هالحلم يلي كان حرقة بقلبي كل هالسنين، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى ونعمل ذكريات أحلى بكتير، يا أحلى وأحن أب بالعالم، الله يخليلي ياك وما يحرمني منك يا روح بنتك، ما عم بعرف عبّر قديش هاليوم كنت ناطرته من أول ما وعيت على هالدنيا، بحبك بابا".

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