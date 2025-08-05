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مي عز الدين تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده: "أتمنى لك دوام الصحة والنجاح"

12:41 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

مي عز الدين

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كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة مي عز الدين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت مي صورة لتركي آل الشيخ عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا معالي المستشار، بتمنى ليك دوام الصحة والنجاح".

وكان تركي آل الشيخ قد احتفل بعيد ميلاده ونشر صورة له مع "تورتة" وبالونات باللونين الأحمر والأسود، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

يُذكر أن تركي آل الشيخ نجح في تنظيم أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، واستضاف نخبة من ألمع نجوم رياضة فنون القتال المختلط "UFC"، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للمنظمة، دانا وايت، الذي ظهر إلى جانبه في عدة فعاليات، في مشهد يعكس التطور الكبير والتغطية العالمية التي تحظى بها رياضات القتال في السعودية مؤخرًا.

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مي عز الدين تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية
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