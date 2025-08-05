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بعد ظهورها مع إلهام شاهين وليلى علوي.. هالة صدقي تتصدر تريند "جوجل"

12:37 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الفنانة هالة صدقي

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كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة هالة صدقي محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير مع صديقتيها الفنانتين إلهام شاهين وليلى علوي، خلال قضاء عطلة الصيف في جزيرة ميكونوس باليونان.

ونشرت ليلى مجموعة صور من الرحلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زيارة رائعة لجزيرة ميكونوس مع الصحبة الجيدة".

يُذكر أن هالة صدقي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، الذي عُرض عبر شاشة MBC مصر، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

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الفنانة هالة صدقي هالة صدقي تتصدر تريند جوجل إلهام شاهين وليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام
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