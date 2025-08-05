شمس البارودي عن استغاثتها بعد توقيع قانون الإيجار القديم: "عيب وكذب"

كتب-مصطفى حمزة:

نفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، صحة ما نشر منسوبا لها، عن استغاثتها عقب توقيع قانون الإيجار القديم.

وعلقت شمس البارودي على التصريحات المنسوبة لها، في منشور لها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "عيب وكذب والله اللي بيتعمل ده أنا لم أستغيث بحد وكنت بعلق على صفحتي بكلام كله ضحك، وبحكي على قطتي وفضلت الصحافة تتصل بيا أشخاص بالإسم وأنا مش عايزة أرد، يا جماعة سيبوني في حالي اللي فيا مكفيني، ومافيش أغلا من اللي راحوا وأنا لا أبكي على دنيا كلنا حنسيبها من الأمير للغفير ".

وتابعت: "وكل ما في الدنيا من مال وجاه ومتع لا تساوي ظفر ابني أو زوجى اللي راحوا، الصحافة أخذت من فقرة على صفحتي أتحدث فيها عن نفسي وعملت عنوان كاذب، هل أنا ممكن أقول مصيري مجهول إيه التخاريف دي ياناس كلنا ميتون وحنتركها عاجل أو آجل، وربنا يهني الجميع المالك والمستأجر مش بيقولوا ربنا يهني سعيد بسعيدة خلاص أمر واقع لا يهز لي شعره على دنيا كلنا سنفارقها وماحدش يقولي كلام أنا لا أستغيث إلا بالله وأنا قلبي وعمره ما حيتوجع على حيطان".

وأوضحت: "أنا سبت شقة بإرادتي وبمزاجي في إسكندرية وصاحب البيت مشكور يقولي خليكي وأنا رفضت، فعيب ماتقولنيش كلام وعناوين غلط ما تخرجوش الكلام من سياقه بعناوين غلط غلط غلط والله عيب عيب، حنفضل نقول عيب كده على حاجات كتير واهدى للجميع أغنية صفاء أبو السعود((( ارقصوا وغنوا وافرحوا واتهنوا ))) جانا العيد أهو جانا العيد، حلو كده بتعجب والله قال قلبي موجوع !".

وأضافت شمس البارودي: "يا جماعة أنا قلبي اتوجع يوم ما فقدت ابني عبدالله وبعده بأقل من سنتين أبوه شريك عمري ونسي وسعادتي بإذن الله بلقاء بهم في الجنة يارب نكون من أهلها وأنا بعتذر الأخوه الصحفيين أكيد جالهم أمر شوفوا شمس البارودي حتقول إيه؟".

وأكملت: "فحبوا يحطوا تحبيشة من عندهم بعنوان ** وجع واستغاثة ** على طريقة أفلام الفنانة الجميلة نادية الجندي، تحابيش لزوم نجاح ولفت نظر المكتوب، أرجوكم ماتقولوليش، يعني ينفع كده بعد صلاة الفجر بمسك مصحفي واقرأ الورد بتاعي قلت أبص على رسائل التليفون أطمن على ولادي لقيت صفاء أختي مضطلعة على آخر الأخبار ومتطوعة بانزالها على جروب الأخوات العملية على الواتس اب وهيا اللي نزلت برضو خبر التوقيع بالصور ماشاء الله صافي تنفع مراسلة صحفية وبتجيب لنا أحدث الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا شكرآ يا صافي ".

يذكر أن الفنان حسن يوسف زوج الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رحل عن عالمنا في أكتوبر 2024.