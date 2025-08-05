"محمد رياض: نتائج المهرجان القومي للمسرح ستُعلن على المسرح مباشرة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعاد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، نشر بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمهرجان، تضمن تنويهًا هامًا بشأن إعلان نتائج الدورة الثامنة عشرة.

وجاء في البيان: "كل الشكر لجميع العروض المتميزة التي شاركت في الدورة الثامنة عشرة للمهرجان، وتؤكد إدارة المهرجان على ضرورة حضور جميع الفرق المشاركة في الدورة الحالية".

وتابع البيان: "نظرًا لسرية النتيجة، وحرص إدارة المهرجان على الحفاظ على هذه السرية من أجل تطبيق العدالة للجميع، وستكون النتائج عبر إعلان اللجنة على المسرح مباشرة خلال احتفالية الختام".

وعلق محمد رياض على البيان قائلًا: "بالتوفيق للجميع".

وتُقام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق الرسمية والمستقلة والجامعية، بالإضافة إلى عروض القطاع الخاص، بإشراف قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها: البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

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