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"هيبقى نمرة واحد".. أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "علي كلاي"

12:07 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الفنان أحمد العوضي

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل جديدة عن مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وقال العوضي" في فيديو بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن مسلسل "علي كلاي" قصته مختلفة كثيرًا عن مسلسلاته السابقة حق عرب وفهد البطل، مضيفًا: "المسلسل مختلف والقصة هتبقى جامدة، وأوعدكم القهاوي هتتكسر تاني والناس هتقعد في البيوت، وإن شاء الله تحبوا علي كلاي قد فهد البطل وعرب السويركي 100 مرة".

وأكمل: "هعملكم مسلسل هيبقى نمرة واحد، قصة المسلسل مختلفة تمامًا، أنا بجتهد وسايب الباقي على ربنا".

وتابع: "علي كلاي هيطلع جدع وبيضرب الناس كلها وابن بلد.. ما هو اسمه بطل ليه؟ علشان طالع جدع وكويس وتبقى عايز تقلده وتخلي أخوك الصغير زيه.. مش ده دوري أطلّعه وحش ليه؟، أنا مطلعش وحش أنا هطلع حلو".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 .

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