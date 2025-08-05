حدث بالفن | وفاة فنان وأزمة أصالة ومايا دياب ورسالة محمد رمضان
12:01 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الفنان أحمد رشوان، محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور بعد أزمة حفل الساحل، مايا دياب تفتح النار على أصالة بعد تجاهلها في مهرجان جرش، تطورات الحالة الصحية للشاعر إبراهيم رضوان، ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يثرن الجدل بعد فقدانهن الوزن، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
وفاة الفنان أحمد رشوان حدث بالفن المطرب محمد رمضان أزمة حفل الساحل مايا دياب تفتح النار على أصالة أشرف زكي يدلي بصوته الحالة الصحية للشاعر إبراهيم رضوان البلوجر ليلى الشبح التيك توكر محمد عبدالعاطي الفنانة هنا الزاهد عيد ميلاده تركي آل الشيخ أبطال الملاكمة يهنئون تركي آل الشيخ
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