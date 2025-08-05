حدث بالفن | وفاة فنان وأزمة أصالة ومايا دياب ورسالة محمد رمضان

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الفنان أحمد رشوان، محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور بعد أزمة حفل الساحل، مايا دياب تفتح النار على أصالة بعد تجاهلها في مهرجان جرش، تطورات الحالة الصحية للشاعر إبراهيم رضوان، ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يثرن الجدل بعد فقدانهن الوزن، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: