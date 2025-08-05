بالصور.. بوسي بـ فستان جريء منقوش بالورد والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان صيفي مميز، منقوش بالورود، يناسب الأجواء.

وتفاعل الجمهور مع صور بوسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسبوسة القمر"، "قمر وبس"، "قمر أوي يا ملكة"، "وردة الفن"، "جميلة وجريئة".

وقدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

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