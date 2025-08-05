أصالة عن حفلها في "جرش": ليلة خيالية ساحرة

كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة أصالة نصري، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات من الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن.

وعلقت أصالة "يا الله لو فيه شي كلمة تعبّر عنّ هالليلة الخيالية الساحرة اللي كان صوتي من سعادتي بيسبق خيالي، طرت لأعلى مدى وتصاعدت بالشعور وامتزجت طاقتي بكل موهبتي مع طاقة شباب وبنات كتار كتير كتار، وجايين بحب جارف وشغف فيه من الشباب الزّهوة الكلً متسلطن والكل بأجمل حالات الشعور، الكل متصالح مع بعضه ما في بالقلب والروح غير الموسيقى الحلوة، اللي طيرتنا كلنا سوا".

وتابعت "شي كان ما بيتصدّق اللي صار بهالليلة، شكراً للمملكة الأردنية الهاشمية على هالأيام الحلوة، واللي ختمتها بليلة من أحلى الليالي على مسرح العظيمة جرش، مسرح نقلنا من زمن لزمن أحلى وأطيب.. شكراً إدارة مهرجان جرش شكراً لشعب الأردن العظيم المضياف وإن شاء الله نتلاقى بهيك ليالي مرات ومرات".

جدير بالذكر أن أصالة احتفلت أيضا قبل ساعات بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي، وحرصت على تهنئتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما نشرت شام فيديو لوالدتها تقوم بغناء أغنية "يا نور جديد" لها.



