محمد سامي: خمنوا أنا فين؟.. وشيماء سيف: في الجنة عشان إنت ملاك

كتب- مروان الطيب:

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام، ولم يكشف عن مكان تواجده، وطلب من متابعيه أن يعرفوا أين هو.

وحازت الصورة على تفاعل كبير وسط إجابات مختلفة، وعلقت الفنانة شيماء سيف: "في الجنة عشان إنت ملاك، وحشتني أوي"، وكتب آخرون "وين ما تكون بتنور يا عالمي، الله يسعدك فين ما كنت".

يذكر أن المخرج محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، شيماء سيف، ومسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر.

