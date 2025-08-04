محمد رمضان يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

هنأ النجم محمد رمضان، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين 4 أغسطس.

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد أخويا الكبير تركي".

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الاثنين 4 أغسطس

ونشر تركي، صورة له مع "تورتة" عيد ميلاد وبلالين حمراء وسوداء، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونجح تركي آل الشيخ في إقامة أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، وسط استضافة نخبة من ألمع الأسماء في لعبة فنون القتال المختلط الشهيرة بـ "UFC" ورئيسها دانا وايت، الذي ظهر مع تركي شاهدا على التطور الكبير والتغطية العالمية لما يحدث في رياضة الملاكمة والقتال المختلط في المملكة العربية السعودية.

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