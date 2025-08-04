"تورتة وبلالين".. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الاثنين 4 أغسطس

ونشر تركي، صورة له مع "تورتة" عيد ميلاد وبلالين حمراء وسوداء، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وتلقى تركي تهانئ من الأصدقاء والمتابعين ونجوم الفن، أبرزهم الفنانة دينا فؤاد، والمطرب هيثم شاكر، وغيرهم.

كما هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد العالمي للملاكمة وعدد من النجوم وأبرز الأسماء في لعبة الملاكمة وفنون القتال المختلط، المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده.

ونجح تركي آل الشيخ في إقامة أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، وسط استضافة نخبة من ألمع الأسماء في لعبة فنون القتال المختلط الشهيرة بـ "UFC" ورئيسها دانا وايت، الذي ظهر مع تركي شاهدا على التطور الكبير والتغطية العالمية لما يحدث في رياضة الملاكمة والقتال المختلط في المملكة العربية السعودية.

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