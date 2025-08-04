بالصور| محمد رشاد يعلن ارتباطه: "فرحتي كملت بيكي"

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان محمد رشاد ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، واحتفل بجلسة تصوير رومانسية نشر صورها على انستجرام.

وكتب رشاد على الصور: "يا أجمل هدية من ربنا بحبك وحياتي كلها إحلوت بوجودك يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها، فرحتي كملت بيكي، الحمد لله علي جميع عطاياه".

ويستعد الفنان محمد رشاد لطرح أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.