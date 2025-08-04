تركي آل الشيخ يعلن شعار اليوم الوطني السعودي الـ95

كتبت- منى الموجي:

أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 4 أغسطس، الهوية الرسمية لليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، والتي جاءت بشعار "عزّنا بطبعنا".

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه "يبرز الشعار ما يتحلى به أبناء المملكة من صفات أصيلة ترافقهم منذ الولادة، من الكرم والطموح إلى الفزعة والأصالة والجود، وهي قيم انعكست في تعاملاتهم اليومية وساهمت في ترسيخ مكانة المواطن السعودي مثالًا للفخر والاعتزاز. كما يؤكد على الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لتحقيق النجاحات، وتشييد مستقبل يواكب طموحات الوطن وأبنائه".

وتابع البيان "ويأتي إطلاق الهوية هذا العام ليعزز روح الانتماء، ويجسد معاني الاعتزاز بالموروث والقيم الأصيلة التي شكّلت حاضر المملكة وأسّست لمستقبلها، فيما تستعد مختلف مناطق المملكة للاحتفال عبر فعاليات وأنشطة وطنية متنوعة تعكس مكانة اليوم الوطني في قلوب المواطنين والمقيمين".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام.