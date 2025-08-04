"الجمال المغربي".. بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خطفت بها أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

ونشرت بسمة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها ببطن مكشوف مرتدية ملابس "جريئة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما هذا القمر"، "الجمال المغربي"، "زينة والله زينة"، "سكر وقمر".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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