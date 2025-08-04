فيفي عبده ترقص على البحر في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة فيفي عبده بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت مقطع فيديو جديد من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت فيفي عبده وهي ترقص على البحر على أنغام أغنية "أنا مش وحشة" للفنانة أصالة، وكتبت: "من الساحل الشمالي شوية دلع من اللي اتمنع".





يُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.