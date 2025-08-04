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مي سليم بإطلالة تشبه باربي.. ومتابعون: "ملكة جمال"

10:17 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي سليم من أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم تخطف الأنظار على انستجرام
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كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة مي سليم صورًا جديدة، عبر حسابها على إنستجرام خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

ظهرت مي مرتدية فستان باللون الوردي، نال إعجاب جمهورها وعلقوا: "ملكة جمال، رائعة، جميلة، تشبهين باربي".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم نجوم الفن
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