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نيللي كريم مع الأصدقاء في رحلة بحرية

09:51 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نيللي كريم مع إحدى صديقاتها
  • عرض 7 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 7 صورة
    نيللي كيم مع الأصدقاء
  • عرض 7 صورة
    نيللي مع المخرج طارق العريان
  • عرض 7 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 7 صورة
    الفنانة نيللي كريم مع المخرج طارق العريان
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كتب- مروان الطيب:
تستمتع النجمة نيللي كريم بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا مع الأصدقاء في رحلة بحرية.

ظهرت نيللي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها انستجرام، مع المخرج طارق العريان وعدد من الأصدقاء، أمام طائرة خاصة، كما نشرت صورا مع إحدى صديقاتها في رحلة بحرية.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

نيللي كريم رحلة بحرية طارق العريان
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