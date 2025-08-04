نيللي كريم مع الأصدقاء في رحلة بحرية

كتب- مروان الطيب:

تستمتع النجمة نيللي كريم بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا مع الأصدقاء في رحلة بحرية.

ظهرت نيللي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها انستجرام، مع المخرج طارق العريان وعدد من الأصدقاء، أمام طائرة خاصة، كما نشرت صورا مع إحدى صديقاتها في رحلة بحرية.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

