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غادة إبراهيم عن المشاركة في انتخابات الشيوخ: مسؤولية تجاه الوطن

09:50 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 5 صورة
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • عرض 5 صورة
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • عرض 5 صورة
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • عرض 5 صورة
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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كتب - معتز عباس:

أدلت الفنانة غادة إبراهيم بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل مدرسة مصطفى كامل بمساكن شيراتون، مصر الجديدة.

وأكدت غادة إبراهيم على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية تجاه الوطن.

وشاركت غادة إبراهيم في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يتكون من 15 حلقة وعرض في رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.
يتناول المسلسل مواقف اجتماعية متنوعة في إطار لايت كوميدي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من الأزمات، بينما تقدم رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري.

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غادة إبراهيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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