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النجوم وأبطال الملاكمة يهنئون تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

09:17 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    الملاكم أنطوني جوشوا
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    الممثل البريطاني بول أندرسون
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    بروس كارينجتون يحتفل بعيد ميلاد تركي ال الشيخ
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    مصطفى الاغا يهنئ تركي ال الشيخ بعيد ميلاده
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    الاتحاد الدولي الملاكمة يحتفل بعيد ميلاد تركي
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    الرسام باتريك كيليان
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كتب- مروان الطيب:
هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد العالمي للملاكمة وعدد من النجوم وأبرز الأسماء في لعبة الملاكمة وفنون القتال المختلط، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الاثنين 4 أغسطس.

وأعاد تركي آل الشيخ نشر التهاني عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، وكانت لكل من: الإعلامي مصطفى الآغا، الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، الملاكم الأمريكي بروس كارينجتون، إلى جانب صحف ومجلات رياضية عالمية منها مجلة "The Ring" الأمريكية، الرسام باتريك كيليان، والاتحاد الدولي للملاكمة، الممثل البريطاني بول أندرسون.

ونجح تركي آل الشيخ في إقامة أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، وسط استضافة نخبة من ألمع الأسماء في لعبة فنون القتال المختلط الشهيرة بـ "UFC" ورئيسها دانا وايت، الذي ظهر مع تركي شاهدا على التطور الكبير والتغطية العالمية لما يحدث في رياضة الملاكمة والقتال المختلط في المملكة العربية السعودية.

النجوم المصارعة تركي آل الشيخ
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