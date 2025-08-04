بالصور.. نيكول سعفان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة ونجمات الفن تعلقن

كتب - معتز عباس:

خطفت اللبنانية نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "نيكول" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من الحفل السنوي "univers ibiza"، ظهرت بإطلالة جريئة.

وتفاعل نجمات الفن مع الصور، أبرزهن: نسرين أمين، إنجي كيوان، رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري.

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