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"خسيتوا إزاي".. ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يثرن الجدل بعد فقدانهن الوزن

09:00 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي أمام البحر
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جمعتها بـ صديقتيها الفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، خلال الاستمتاع بإجازة الصيف في جزيرة "ميكونوس" باليونان.

ونشرت ليلى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "زيارة رائعة لجزيرة ميكونوس مع الصحبة الجيدة".

وتساءل الجمهور عن أسباب ظهور النجمات بجسد مميز ورشيق، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله عليكي يا ملكة السينما"، "بتحطوا فلاتر ولا خسيتوا"، "طيب قول لنا خسيتوا إزي"، "ليلى 22 سنة وإلهام 23 سنة وهالة 24 سنة"،

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

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