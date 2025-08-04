بالصور.. سعد الصغير يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب - معتز عباس:

أدلى المطرب الشعبي سعد الصغير، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بإحدى دوائر المنطقة التابع لها.

ونشر سعد صورًا مع جمهوره في الشارع من أمام إحدى اللجان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الفنان سعد الصغير يدعم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ مع الأهالي".

ونشر سعد مقطع فيديو على صفحته، ظهر داخل سيارة ربع نقل، وسط حشد جماهيري من محبيه.

وكان سعد الصغير حضر انتخابات التجديد النصفي لعضوية نقابة الموسيقيين، والتي أقيمت مؤخرًا، داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم.

وحضر الانتخابات لدعم المرشحين من أعضاء مجلس النقابة، محمد عبدالله، وعاطف إمام.

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