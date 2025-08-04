بالصور.. ليلى زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور وسلمى أبو ضيف تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت ليلة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملامح جميلة وهادئة، والتي تفاعلت معها الفنانة سلمى أبو ضيف.

تفاعل المتابعين مع جلسة التصوير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك حلو"، "الله على الجمال"، "أجمل واحدة بجد"، "ربنا يحفظ حلاوتك"، "قمر اوي"، "سبحان من خلقك.. قمر".

شاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

اقرأ أيضا..

شذى تنضم لنجوم روتانا وتنتهي من تصوير كليب "زمانك دلوقتي" (صور)





مريم الخشت بإطلالة كاجوال.. وتعلق: "أه بهذه البساطة" (صور)



