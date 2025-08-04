كتب- مروان الطيب:

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد رشوان الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 4 أغسطس، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك".

وجاء البيان كالتالي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان / أحمد رشوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور".

وأضاف البيان: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".