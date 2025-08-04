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بـ"فستان طويل".. أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد في الشارع والجمهور يغازلها

07:20 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد مرتدية فستان ابيض
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهور بإطلالة ساحرة من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أرتدي مثل ما أرى في أحلامي"، وظهرت مرتدية فستان طويل ومميز.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""الملكة هنون"، "باربي الفن"، "ملكة السينما المصرية"، "اناقة وجمال"، "حلوة وحلويات".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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