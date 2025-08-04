كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهور بإطلالة ساحرة من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أرتدي مثل ما أرى في أحلامي"، وظهرت مرتدية فستان طويل ومميز.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""الملكة هنون"، "باربي الفن"، "ملكة السينما المصرية"، "اناقة وجمال"، "حلوة وحلويات".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف والجمهور يغازلها (صور)

عبير صبري تنشر صورا من داخل منزلها التقطتها لها شقيقتها (صور)