كتب - معتز عباس:

وجه المطرب محمد رمضان رسالة شكر لجمهور حفله الأخير، والذي شهد واقعة كارثية أودت بحياة شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين

وكتب رمضان على حسابه بموقع "انستجرام": "شكراً جمهوري الغالي على تفهمكم إيقاف الحفل في منتصفه بعد حالة الوفاة وشكراً لكل من ذهب معي للمستشفي بعد الحادث للأطمئنان على المصابين".

وأضاف: "ده إن دل يدل على قلوبكم السليمة، ولا تنسوا الدعاء لحسام كلما تذكرتم هذا اليوم".

وشهد حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي الخميس الماضي، تطورات درامية، بدأت بانفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجيء.

وتراجع محمد رمضان عن تصريحه السابق الذي وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف، أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفي وتمنياته بالشفاء للمصابين.

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