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دارين حداد تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

06:47 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دارين حداد تخطف الأنظار من أحدث ظهور على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    الفنانة دارين حداد
  • عرض 5 صورة
    دارين حداد على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    دارين حداد تخطف الأنظار من أحدث ظهور
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة دارين حداد لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دارين مرتدية إطلالة كاجوال خطفت به الأنظار وكتبت: صيف 2025"، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات دارين حداد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات دارين حداد على شاشة السينما بفيلم "الملكة" عام 2024 بطولة الفنانة هالة صدقي.

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الفنانة دارين حداد إطلالة دارين حداد دارين حداد على إنستجرام دارين حداد بإطلالة كاجوال
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