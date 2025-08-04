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مايا دياب تفتح النار على أصالة بعد تجاهلها في مهرجان جرش

06:22 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مايا دياب (3)
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    مايا دياب
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    المطربة مايا دياب
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    أصالة
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    أصالة
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    أصالة
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    أصالة من أحدث جلسة تصوير
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    الفنانة أصالة نصري
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كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة مايا دياب عن صمتها وردت على تصريحات الفنانة أصالة خلال إحيائها حفل ختام مهرجان جرش، حيث تم سؤالها في المؤتمر الصحفي عن رأيها في ألبوم مايا دياب الجديد وردت: "خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض"، وقامت بتجاهلها.

وكان لكاميرا "ET بالعربي" لقاء مع الفنانة مايا دياب، ردت خلاله على تصريحات أصالة قائلة: "ياريت تسكت هون وأبقى فسروا لها بالعربي لأنها مش هتفهم، وبقولها يا رب ما يكونش عندي وقت أعمل مؤتمر غير فني وأحكي فيه عن أصالة".

يذكر أن أصالة تحيي حفلا غنائيا لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح يو أرينا يوم 7 أغسطس المقبل.

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مايا دياب ترد على أصالة أصالة تتجاهل مايا في مهرجان جرش حفل ختام مهرجان جرش مايا دياب ببرنامجET بالعربي
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