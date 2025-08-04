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مايا دياب تخرج عن صمتها وترد على أصالة بعد تجاهلها في مهرجان جرش

06:22 م الإثنين 04 أغسطس 2025

مايا دياب

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كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة مايا دياب عن صمتها وردت على تصريحات الفنانة أصالة خلال إحيائها حفل ختام مهرجان جرش، حيث تم سؤالها في المؤتمر الصحفي عن رأيها في ألبوم مايا دياب الجديد وردت: "خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض"، وقامت بتجاهلها.

وكان لكاميرا "ET بالعربي" لقاء مع الفنانة مايا دياب، ردت خلاله على تصريحات أصالة قائلة: "انسانة بلا بقوى وياريت تسكت هون وأبقى فسروا لها بالعربي لأنها مش هتفهم، وبقولها يا يارب ما يكونش عندي وقت أعمل مؤتمر غير فني وأحكي فيه عن أصالة".

يذكر أن أصالة تحيي حفلا غنائيا لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح يو أرينا يوم 7 أغسطس المقبل.

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النانة مايا دياب مايا دياب ترد على أصالة أصالة تتجاهل مايا في مهرجان جرش حفل ختام مهرجان جرش مايا دياب ببرنامجET بالعربي
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