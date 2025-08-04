كارول سماحة تدعم أنغام في أزمتها الصحية: "بتمنى لكي الشفاء من قلبي"

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة اللبنانية كارول سماحة رسالة دعم للفنان أنغام، بعد تدهور حالتها الصحية، ودخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وكتبت "كارول" ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام: "أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة.. بعرف قديش انتي قوية وقلبك كبير قد الفن يلي بتعطيه، بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي وراجعة أقوى متل دايما محبتي كبيرة إلكٍ".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، كشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة انغام، والتي تعاني من آثار عملية جراحية أجرتها لإزالة ورم في البنكرياس الأيام الماضية.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتطمئن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد، هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع، إن شاء الله فادعو لها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

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