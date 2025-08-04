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بملابس جريئة.. هدى الإتربي تستمتع بإجازتها الصيفية (صور)

05:44 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي_1
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 8 صورة
    الفنانة هدى الإتربي_1
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي على انستجرام
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي على انستجرام_1
  • عرض 8 صورة
    هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور_1
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هدى الإتربي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت "هدى"، الأنظار بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازتها الصفية، وظهرت خلالها مرتدية ملابس صيفية جريئة.

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، هدى الإتربي تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

هدى الإتربي اطلالة هدى الإتربي اجازة صيفية
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