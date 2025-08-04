بملابس جريئة.. هدى الإتربي تستمتع بإجازتها الصيفية (صور)

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هدى الإتربي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت "هدى"، الأنظار بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازتها الصفية، وظهرت خلالها مرتدية ملابس صيفية جريئة.

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، هدى الإتربي تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.