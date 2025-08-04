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بإطلالة جريئة.. داليا البحيري تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر (صور)

05:16 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة داليا البحيري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف هو دائمًا الأفضل مما قد يكون - تشارلز بودين".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

داليا البحيري اطلالة داليا البحيري إجازة الصيف
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