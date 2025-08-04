بإطلالة جريئة.. داليا البحيري تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر (صور)

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة داليا البحيري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف هو دائمًا الأفضل مما قد يكون - تشارلز بودين".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.