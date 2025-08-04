بإطلالة جريئة.. داليا البحيري تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر (صور)
05:16 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- مروان الطيب:
خطفت الفنانة داليا البحيري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.
ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف هو دائمًا الأفضل مما قد يكون - تشارلز بودين".
يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.
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