بالصور.. أشرف زكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتبت- منال الجيوشي

أدلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ظهر اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات في منطقة الشيخ زايد.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة والجمعية العمومية، تحرص دائماً على المشاركة في العملية الانتخابية

ودعا أشرف زكي جميع فناني مصر المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على الجميع، حيث أن مجلس الشيوخ له دور هام وبارز في الحياة التشريعية والمجتمعية.