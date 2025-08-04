السبت.. عرض فيلم "عم بركة" بسينما الهناجر

كتبت- منال الجيوشي

تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام السابعة من مساء السبت القادم الفيلم القصير "عم بركة"، ويعرض ضمن فعاليات المركز القومي للسينما

"عم بركة" من بطولة أشرف فاروق، ومليكة أمير، عمرو أسامة، إسراء سامح، ومن تأليف وإخراج إسلام عصام

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يتجول في الشوارع بحثًا عن الطعام، فيشاهده رجل صاحب كافيه ويطعمه وتتطور الأحداث

ويقام العرض بحضور عدد من النقاد، بالإضافة إلى عدد من صناع وأبطال الفيلم