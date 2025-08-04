إعلان

السبت.. عرض فيلم "عم بركة" بسينما الهناجر

04:01 م الإثنين 04 أغسطس 2025

دار الأوبرا المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام السابعة من مساء السبت القادم الفيلم القصير "عم بركة"، ويعرض ضمن فعاليات المركز القومي للسينما

"عم بركة" من بطولة أشرف فاروق، ومليكة أمير، عمرو أسامة، إسراء سامح، ومن تأليف وإخراج إسلام عصام

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يتجول في الشوارع بحثًا عن الطعام، فيشاهده رجل صاحب كافيه ويطعمه وتتطور الأحداث

ويقام العرض بحضور عدد من النقاد، بالإضافة إلى عدد من صناع وأبطال الفيلم

عم بركة

فيلم عم بركة دار الأوبرا المصرية سينما الهناجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)