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مريم الخشت بإطلالة كاجوال.. وتعلق: "أه بهذه البساطة" (صور)

03:53 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مريم الخشت، متابعيها، إطلالة كاجوال لها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت الخشت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أه بهذه البساطة".

يُذكر أن، مريم الخشت شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الشرنقة".

وخاض بطولة العمل أحمد داود، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب توبة.

مريم الخشت اطلالة مريم الخشت إطلالة كاجوال
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