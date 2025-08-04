كتب- هاني صابر:

خطفت الممثلة الشابة يارا السكري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف أمام البحر.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، أحلى واحدة، الجمال كله، حلويات".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.